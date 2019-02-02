Филип NEO Кубски покинул состав VP по CS:GO

Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Филип NEO Кубски объявил об уходе из организации. Об этом киберспортсмен сообщил в «Фейсбуке». Кубски не собирается завершать карьеру и подчеркнул, что изучает предложения от польских и иностранных команд.



«За последние четыре года вместе мы создали что-то особенное. Мы построили историю польского киберспорта, но что более важно — написали историю Virtus.pro. Команда всегда была нашим вторым домом. Но хорошо, что всё подходит к концу. Это ещё один повод для меня столкнуться с новыми задачами. Я всё ещё активный игрок и хочу соревноваться с лучшими», — написал Кубски на своей странице.



Филип NEO Кубски играл за Virtus.pro с января 2014 года. В составе команды он выиграл ESL ESEA Pro League Invitational, ELEAGUE Season 1, DreamHack Masters Las Vegas 2017, занял второе место на EPICENTER 2016, ELEAGUE Major: Atlanta 2017 и EPICENTER 2017. В декабре 2018 года киберспортсмен ушёл в инактив.