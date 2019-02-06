В Киргизии киберспорт признали спортом

В Киргизии киберспорт добавили в Национальный реестр видов спорта. Такое постановление подписали в Государственном агентстве по делам молодёжи, физкультуры и спорта 31 декабря 2018. Однако приказ обнародовали только сейчас.

В документе говорится об определении киберспорта в группу С. Вместе с ним в реестр включили кунг-фу, кёрлинг и чир-спорт. Категорию С присуждали таким видам спорта, как футбол, биатлон и хоккей.

В январе 2019 года в Киргизии разгорелся скандал после проведения киберспортивного турнира в театре оперы и балета в Бишкеке. Против соревнований выступал министр культуры Азамат Жаманкулов. Директор учреждения уволился по собственному желанию. Он утверждал, что чемпионат по Dota 2 был лишь одной из причин.