Профсоюз игровых разработчиков призвал уволить Бобби Котика из Activision

Организация по защите прав сотрудников игровой индустрии (Game Workers Unite) выступила с призывом уволить Бобби Котика с поста главы Activision Blizzard. Соответствующее заявление опубликовано в «твиттере» компании. Таким образом активисты пытаются защитить права 775 сотрудников, которые попали под сокращение.



«Разрушить жизнь 800 сотрудников и в то же время зарабатывать миллионы долларов в качестве бонусов — это не руководство компанией, это воровство. С нас, работников Activision и их друзей, достаточно. Пора уволить Бобби Котика.



Он зарабатывает на посту исполнительного директора Activision 30 миллионов долларов в год, и эта прибыль не появляется из ниоткуда. Она рождается благодаря труду его сотрудников. Благосостояние Котика строится на украденной зарплате его работников», — говорится в заявлении организации.



Кто именно из бывших сотрудников Activision Blizzard выступил против начальства, пока неизвестно.



Вчера, 13 февраля, менеджмент Activision Blizzard опубликовал финансовый отчёт за 2018 год. Согласно ему, компания заработала рекордные $ 7,5 млрд. Несмотря на это, компания объявила о сокращении штата сотрудников на 8%. Издатель пообещал выплатить уволенным все полагающиеся бонусы, продлить медицинскую страховку и помочь в поиске работы.

Activision Blizzard сократит около 800 человек. Это 8% от штата компании