WePlay! организует серию турниров Tug of War по Dota 2

Компания WePlay! проведет серию турниров Tug of War по Dota 2. Первый из них, Radiant, организуют в онлайне с 26 февраля по 2 марта.

В соревновании примут участие 8 команд из СНГ, Европы и Северной Америки. Их поделят на два региона — Восток и Запад. Четыре приглашенные команды попадут сразу в полуфиналы дивизионов.

На Tug of War: Radiant игры будут проходить в формате Singe Elimination с матчами до двух побед. В финале каждого из регионов участники должны выиграть в серии до трех побед. Гранд-финал проведут до четырех побед (best of 7).

Призовой фонд соревнований составит $ 50 тыс. Победитель получит $ 30 тыс., а также слот на LAN-турнир WePlay! Tug of War: Mad Moon.