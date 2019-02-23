Natus Vincere и MIBR вышли в плей-офф IEM Katowice Major 2019

Определились еще три участника плей-офф IEM Katowice Major 2019. В матче за выход из группы Renegades превзошла Team Vitality. Французская команда уступила австралийцам со счетом 1:2 (5:16 Dust2; 16:11 Cache; 12:16 Inferno).

Natus Vincere оказалась сильнее AVANGAR. В противостоянии двух СНГ-команд победу одержали «рожденные побеждать» со счетом 2:0 (16:6 Dust2; 16:11 Train).

В заключительной серии дня MIBR одолела Ninjas in Pyjamas. Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:6 Train; 16:14 Inferno).

23 февраля определятся три команды, которые продолжат выступление на турнире. Проигравшие покинут чемпионат. 24 февраля станут известны три последних участника серии плей-офф на IEM Katowice Major 2019.