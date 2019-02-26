Компания Valve выпустила обновление основного игрового клиента Counter-Strike: Global Offensive. В нём разработчики снизили на 50% стоимость зрительского пропуска на IEM Season XIII Katowice Major и переработали режим «королевской битвы» Danger Zone.
Изменения в зрительском пропуске IEM Season XIII Katowice Major 2019:
— Зрительский пропуск доступен со скидкой 50% (340 рублей). Акция действует до конца турнира.
— Исправлена ошибка, из-за которой кнопка получения сувениров появлялась в меню «Просмотр» в загруженных матчах.
Изменения в Danger Zone:
— Добавлена опция «автозаполнение отряда» для матчей в Danger Zone. Отключение опции позволит играть в одиночку.
— На обзорной карте для зрителей теперь отображается количество отрядов и их цвет.
— Цифровые клавиши теперь выбирают отряды в Danger Zone, а не отдельных игроков.
— Наблюдатели могут переключать членов отряда, нажимая одну и ту же цифровую клавишу.
— Следующие и предыдущие зрители теперь будут группироваться в отряды Danger Zone последовательно.
— Обновлены цвета отряда Danger Zone, чтобы они лучше сочетались с обзорной картой и облегчали их видимость;
— Линии глаз игрока (куда игрок смотрит) при наблюдении и другие элементы теперь окрашены в соответствии с цветом отряда Danger Zone;
— Исправлена ошибка, когда камеры зрителей выбирали камеры, удалённые от игрока на более чем 2000 юнитов.
Подробное описание можно найти на официальном сайте игры.
Valve снизила стоимость зрительского пропуска IEM Katowice Major 2019 на 50%