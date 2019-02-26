Valve снизила стоимость зрительского пропуска IEM Katowice Major 2019 на 50%

Компания Valve выпустила обновление основного игрового клиента Counter-Strike: Global Offensive. В нём разработчики снизили на 50% стоимость зрительского пропуска на IEM Season XIII Katowice Major и переработали режим «королевской битвы» Danger Zone.



Изменения в зрительском пропуске IEM Season XIII Katowice Major 2019:

— Зрительский пропуск доступен со скидкой 50% (340 рублей). Акция действует до конца турнира.

— Исправлена ошибка, из-за которой кнопка получения сувениров появлялась в меню «Просмотр» в загруженных матчах.



Изменения в Danger Zone:

— Добавлена ​​опция «автозаполнение отряда» для матчей в Danger Zone. Отключение опции позволит играть в одиночку.

— На обзорной карте для зрителей теперь отображается количество отрядов и их цвет.

— Цифровые клавиши теперь выбирают отряды в Danger Zone, а не отдельных игроков.

— Наблюдатели могут переключать членов отряда, нажимая одну и ту же цифровую клавишу.

— Следующие и предыдущие зрители теперь будут группироваться в отряды Danger Zone последовательно.

— Обновлены цвета отряда Danger Zone, чтобы они лучше сочетались с обзорной картой и облегчали их видимость;

— Линии глаз игрока (куда игрок смотрит) при наблюдении и другие элементы теперь окрашены в соответствии с цветом отряда Danger Zone;

— Исправлена ошибка, когда камеры зрителей выбирали камеры, удалённые от игрока на более чем 2000 юнитов.



Подробное описание можно найти на официальном сайте игры.