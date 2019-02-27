Гунина: наступили времена, когда держать состав по доте смысла всё меньше

Директор по контенту в Winstrike Team Мария Гунина считает, что тир-2 сцена в Dota 2 сходит на нет. В публикации в Telegram она отметила, что большинство команд сейчас ментально ближе к стакам Халеда sQreen Эль-Хаббаша, нежели чем к Virtus.pro. При этом игроки требуют много денег и ресурсов, а их результаты — максимум участие в квалификациях.

«Vega Squadron распустила состав по Dota 2. Печально это осознавать, но сейчас наступили времена, когда держать состав по доте смысла всё меньше. По крайней мере, если ты не понимаешь чётко, что и зачем ты делаешь, как ты будешь добиваться поставленных целей и т. д. А судя по результатам, понимают это в нашем регионе единицы.



Перегретые игроки требуют много денег и ресурсов, а их лучшие результаты — N-ое место в каких-то квалах, которое даже спонсорам стыдно показать. Мы создаём иллюзию некой tier-2 сцены в регионе, эдаких wannabe Virtus.pro, но по сути все эти команды ментально ближе к стакам Sqreen’а, чем к VP. Им в пору фармить prodota cup’ы, а не DPC очки. Но зачем тогда все эти буткемпы, зарплаты, игра в „профессиональную команду“?» — заключила Гунина.

27 февраля Vega Squadron распустила состав по Dota 2. За время сотрудничества с клубом команда лишь однажды посещала LAN-турнир. На майноре DreamLeague Season 10, который проходил с 29 октября по 4 ноября, Vega заняла 5-6 место.