В Китае вышла мобильная Dota Auto Chess. На турнире по ней разыграют $ 1,5 млн

Разработчики Dota Auto Chess выпустили в Китае мобильную версию игры. Об этом в «твиттере» рассказал Майкл TorteDeLini Коэн. Она вышла при поддержке компании ImbaTV, занимающейся проведением соревнований.

Проект доступен на iOS и Android. Разработчики изменили внешний вид персонажей, но оставили их узнаваемыми. По словам Коэна, игра скоро выйдет в Европе и других регионах. Точная дата пока не раскрывается.



Кроме того ImbaTV вместе с создателями Dota Auto Chess анонсировали проведение чемпионата с призовым фондом в $ 1,5 млн. Система проведения и даты, пока не сообщаются.



Dota Auto Chess появилась в качестве пользовательского режима в Dota 2. Игру скачали более 6 млн человек.