Virtus.pro обыграла Chaos Esports Club в сетке лузеров DreamLeague Season 11

Chaos Esports Club уступила Virtus.pro во втором раунде нижней сетки чемпионата DreamLeague Season 11. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Российско-украинский коллектив прошёл в следующий раунд соревнований. Состав сразится с Evil Geniuses. Матч пройдёт 20 марта, начало — в 18:30 мск.



Chaos Esports Club покинула турнир. Киберспортсмены заняли 9—12-е место, заработав $ 15 тыс. и 150 очков DPC.



DreamLeague Season 11 стал третьим мэйджором соревновательного сезона Dota Pro Circuit. Он проходит в Стокгольме (Швеция). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 15 тыс. рейтинговых баллов.