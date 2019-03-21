Vega Squadron подписала российский состав по Dota 2

Киберспортивная организация Vega Squadron представила состав по Dota 2. Согласно заявлению на сайте команды, менеджмент подписал контракты с игроками Marlerino ESports.



«На текущий момент мы не видели других перспективных вариантов состава по Dota 2 в Европе или СНГ, поэтому решили сделать ставку на «молодых и горячих». Наше внимание привлек состав Marlerino, за который выступают весьма перспективные ребята. Вместо того чтобы выкупать ростер у Marlerino, мы решили объединить усилия с этой организацией.



С помощью ресурсов Веги мы хотим поднять команду как минимум до уровня закрытых квалификаций в СНГ. Совсем скоро игроки заедут на буткемп, чтобы начать упорную работу над достижением этой цели. Мы верим, что это сотрудничество поможет нашему региону открыть новые таланты и получить молодую команду, достойную поездок на LAN-турниры», — прокомментировал новость CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.



Marlerino ESports основана в марте 2018 года. За время существования команда выиграла Tricolor TV Tournament, Ugra Open 2018, Tymen Cyber Fest 2018 и заняла четвёртое место на Кубке России—2018.



Состав Vega Squadron по Dota 2:

— Арслан xannii Шаджанов

— Данил gpk Скутин

— Ярослав gurin Гурин

— Антон antoha Марченко

— Данис spacy Ибрагимов.