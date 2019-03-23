Игрок микса Flying Penguins по Dota 2 Джеки EternaLEnVy Мао объявил о поиске новой команды. Согласно «твиттеру» киберспортсмена, он рассматривает предложения из всех регионов.

В конце 2018 года EternaLEnVy собрал состав Flying Penguins. Стартовым составом киберспортсмены заняли 3-4-е место на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В марте 2019 года почти все игроки покинули команду. В новый ростер вошли Илья Lil Ильюк, Дэвид MoonMeander Тан и Питтнер bOne7 Арманд.



После неудачного выступления в открытой квалификации MDL Disneyland Paris Major он сообщал о поиске новых игроков для микса, но, судя по всему, решил перейти в другую организацию.