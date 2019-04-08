The Pango представила новый состав. К команде присоединились Iceberg и XSvamp1Re

The Pango представила временный состав. На ближайших соревнованиях вместе с командой выступят Богдан Iceberg Василенко из FlyToMoon и Даниял XSvamp1Re Алибаев из Se7eN eSports. Казахский игрок присоединился к The Pango на правах аренды.

Ранее 8 апреля организация объявила об уходе Бакыта Zayac Эмилжанова и Александра Ceyler Попова. Команда не прошла квалификации к четырём последним чемпионатам DPC-уровня.

Состав The Pango:

Айбек Naive- Токаев

Андрей Ghostik Кадык

Семён CeMaTheSlayeR Кривуля

Богдан Iceberg Василенко

Даниял XSvamp1Re Алибаев.