Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Главная / Киберспорт / Новости /

The Pango представила новый состав. К команде присоединились Iceberg и XSvamp1Re

The Pango представила новый состав. К команде присоединились Iceberg и XSvamp1Re
Киберспорт / Dota 2

The Pango представила временный состав. На ближайших соревнованиях вместе с командой выступят Богдан Iceberg Василенко из FlyToMoon и Даниял XSvamp1Re Алибаев из Se7eN eSports. Казахский игрок присоединился к The Pango на правах аренды.

Ранее 8 апреля организация объявила об уходе Бакыта Zayac Эмилжанова и Александра Ceyler Попова. Команда не прошла квалификации к четырём последним чемпионатам DPC-уровня.

Состав The Pango:

  • Айбек Naive- Токаев
  • Андрей Ghostik Кадык
  • Семён CeMaTheSlayeR Кривуля
  • Богдан Iceberg Василенко
  • Даниял XSvamp1Re Алибаев.
The Pango рассталась с Zayac и Ceyler
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент