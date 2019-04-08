Головин: хотел бы стать киберспортсменом, они тренируются больше, чем футболисты

Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин стал гостем нового выпуска «КраСава». В интервью Евгению Савину он подробнее рассказал об увлечении соревновательными видеоиграми.

«Хотел бы стать киберспортсменом. Им приходится тренироваться больше, чем футболистам. Я реально вижу, что игроки в Counter-Strike тренируются по 18 часов. Прорабатывают тактику, отыгрывают на разных позициях. Я не играю по ночам, сон очень важен футболистам. Если бы получилось, то хотел бы сыграть с s1mple (мировая звезда в CS:GO)», — заявил Головин.

Александр s1mple Костылев уже ответил на приглашение и попросил футболиста готовиться. На момент записи интервью он находился в Китае на чемпионате StarSeries & i-League CS:GO Season 7. Украинец вместе с Natus Vincere занял первое место и получил награду самому ценному игроку.

В том же ролике Головин сыграл в Dota 2 вместе с капитаном Virtus.pro Алексеем Solo Березиным. После партии киберспортсмен пригласил полузащитника «Монако» посетить EPICENTER Major 2019.

«Если в футболе не пойдет, буду рад видеть его в киберспорте. У нас тут в Москве пройдет EPICENTER по Dota 2, было бы здорово, если бы он приехал как гость», — сказал Березин.

Капитан Virtus.pro также отметил, что готов в любое время устроить товарищеский матч с участием Головина.