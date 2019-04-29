ENCE сыграет на турнире ESL One Cologne 2019 по CS:GO

ENCE eSports получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2019 по CS:GO. Об этом организаторы сообщили в «Твиттере».

Финский коллектив стал шестым участником чемпионата. Ранее инвайты получили Astralis, BIG, FaZe Clan, Fnatic, MIBR, Natus Vincere и Ninjas in Pyjamas. Ещё четыре команды будут приглашены, а оставшиеся четыре слота разыграют в европейских, американских и азиатских квалификациях.



ESL One Cologne 2018 пройдёт со 2 по 7 июля в Кёльне (Германия). Участники сразятся друг с другом в борьбе за призовой фонд в $ 300 тыс.