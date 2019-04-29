Игрока в LoL забанили за спойлер к фильму «Мстители: Финал»

Пользователя форума Reddit, скрывающегося под никнеймом Laptop-Guy, забанили в League of Legends за спойлер к картине «Мстители: Финал». Игрок опубликовал скриншот от техподдержки игры.



В нём сотрудники Riot заявили, что расценивают действия пользователя как хулиганство. Игрок попытался возразить тем, что в правилах нет запрета на спойлеры к фильмам, но представитель техподдержки заявил, что там рассмотрены не все ситуации. Позже один из пользователей Reddit, представившийся сотрудником Riot заявил, что компания детальней изучит аналогичные ситуации.



Это не первый конфликт на фоне выхода «Мстителей: Финал». Ранее в Гонконге одного из посетителей избили за громкие выкрики спойлеров после киносеанса.