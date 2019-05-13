FlyToMoon и Team Singularity прошли в закрытые отборочные EPICENTER Major

Стали известны победители вторых открытых региональных квалификаций EPICENTER Major. В СНГ лучше других проявили себя игроки FlyToMoon. В Европе первое место занял финалист прошлых отборочных — Team Singularity.

В Юго-Восточной Азии квалификацию прошли Geek Fam (команда с Mushi, Raven и Skemberlu), в Северной Америке — Black Sheep, в Южной Америке — SG e-sports. В Китае последний участник определится завтра, 14 мая.

Закрытые отборочные на EPICENTER Major пройдут с 15 по 19 мая. Основной этап состоится 22-30 июня.

Две команды со StarLadder Minor выступят на EPICENTER Major