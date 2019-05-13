Две команды со StarLadder Minor выступят на EPICENTER Major

Китай и Европа получили по три слота на EPICENTER Major, все остальные регионы — по два. Ещё два места разыграют участники StarLadder Minor. Об этом объявили организаторы московского мэйджора со ссылкой на компанию Valve.

Во время анонса Epic Esports Events объявила, что Китай, СНГ и Европа получат дополнительные слоты. Однако в апреле они были вынуждены отозвать их. Как утверждает менеджер Team Secret Мэттью Cyborgmatt Бейли, российская компания приняла такое решение самостоятельно. По его словам, распределением слотов занимается только Valve.

StarLadder Minor состоится 10-16 июня в Киеве. На чемпионате восемь команд разыграют призовой фонд в $ 300 тыс. и 500 очков DPC. EPICENTER Major пройдёт 22-30 июня в Москве. 16 участников поборются за призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. турнирных баллов.