Na'Vi и Virtus.pro разделили первое место на отборочных к EPICENTER Major

В СНГ завершился первый день отборочных на EPICENTER Major. По результатам трех стартовых игр в группе Virtus.pro делит первую строчку с Natus Vincere. Обе команды пока идут без поражений (3-0).

На третьем месте находится Gambit Esports (3-1), на четвёртой позиции расположилась Black Hornets Gaming (2-2).

Промежуточные результаты после первого дня Фото: liquipedia.net

Матчи в групповой стадии проходят до одной победы. Все участники должны сыграть друг с другом по семь серий. Победитель группы напрямую отправится на EPICENTER Major. Судьба последнего слота решится в плей-офф, куда попадут участники, расположившиеся с 2 по 5 места.

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