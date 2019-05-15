Na'Vi и Virtus.pro разделили первое место на отборочных к EPICENTER Major
В СНГ завершился первый день отборочных на EPICENTER Major. По результатам трех стартовых игр в группе Virtus.pro делит первую строчку с Natus Vincere. Обе команды пока идут без поражений (3-0).
На третьем месте находится Gambit Esports (3-1), на четвёртой позиции расположилась Black Hornets Gaming (2-2).
Промежуточные результаты после первого дня
Фото: liquipedia.net
Матчи в групповой стадии проходят до одной победы. Все участники должны сыграть друг с другом по семь серий. Победитель группы напрямую отправится на EPICENTER Major. Судьба последнего слота решится в плей-офф, куда попадут участники, расположившиеся с 2 по 5 места.
OG оформила четыре победы в первый день отборочных EPICENTER Major
Gambit Esports и Virtus.pro возглавили группу на отборочных к EPICENTER Major
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