Valve выпустит собственную игру в духе Dota Auto Chess

Компания Valve объявила о разработке собственной игры в духе Dota Auto Chess. Студия Drodo, создавшая кастомную карту для Dota 2, не будет участвовать в процессе. Авторы сосредоточатся на развитии своего продукта. Подробнее о нем можно прочитать здесь.
В блоге компания подтвердила, что вела переговоры с командой Drodo — разработчиков пригласили в офис Valve в феврале 2019-го года. Однако стороны сошлись на том, что они «не смогут работать вместе по ряду причин».
В то же время и Valve, и Drodo пообещали помогать и поддерживать друг друга. В блоге компания разместила ссылку на мобильную версию Auto Chess.
Что касается нас, то с благословения Drodo группа людей в Valve сейчас работает над отдельной версией дота-шахмат. Скоро расскажем подробнее, — говорится в заявлении.
Dota Auto Chess появилась в Dota 2 в январе 2019 года. На момент написания заметки кастомку скачали 8,5 млн раз.
Valve зарегистрировала торговую марку Dota Underlords 9 мая. В компании не стали уточнять, что это за продукт.
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