В Китае зрители раскупили билеты на The International 9 за минуту

Портал Damai распродал все билеты для зрителей из Китая за 53 секунды. Абонементы на заключительные два дня чемпионата мира ушли за 23 секунды. Об этом рассказал менеджер Team Secret Мэттью Cyborgmatt Бэйли.

На форуме Reddit пользователи полагают, что компания связана с перекупщиками. Сразу после завершения продаж в Сети появились билеты с указанием мест и категорий, которых нет на официальных сайтах. Подобные абонементы по завышенным ценам можно приобрести на портале Taobao.com.

Старт продаж в Китае начался сегодня, 24 мая, в 12:00 по местному времени (07:00 по мск). Владельцы Боевых пропусков, которые приобрели их до 21 мая, получили специальные коды. Для них возможность купить абонементы появилась на час раньше, чем для остальных.

Однако Valve отложила запуск из-за того, что у пользователей не отображались коды в игре. Время задержки составило час.

Для западной аудитории билеты в магазинах появятся в 16:00 мск на портале Universe.com, их продажа будет осуществляться по той же схеме, что и в Китае.