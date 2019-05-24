В Overwatch начали тестирование режима просмотра повторов
Компания Blizzard добавила на тестовый сервер Overwatch режим просмотра повторов. Разработчики позволят игрокам наблюдать за ходом матча с любого ракурса: сверху, от первого или третьего лица.
При этом скорость записи можно увеличивать или уменьшать, а с экрана разрешат скрывать элементы интерфейса.
Сейчас функция просмотра повторов представлена на тестовом сервере только на PC. В будущем она появится и на консолях.
Реплеи хранятся в профиле игрока. Там представлены 10 последних игр во всех режимах, кроме учебного полигона. Записи сохраняются до выхода нового обновления, а после его релиза удаляются.
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