В Overwatch начали тестирование режима просмотра повторов

Компания Blizzard добавила на тестовый сервер Overwatch режим просмотра повторов. Разработчики позволят игрокам наблюдать за ходом матча с любого ракурса: сверху, от первого или третьего лица.

При этом скорость записи можно увеличивать или уменьшать, а с экрана разрешат скрывать элементы интерфейса.

Сейчас функция просмотра повторов представлена на тестовом сервере только на PC. В будущем она появится и на консолях.

Реплеи хранятся в профиле игрока. Там представлены 10 последних игр во всех режимах, кроме учебного полигона. Записи сохраняются до выхода нового обновления, а после его релиза удаляются.