Густав s4 Магнуссон: Ceb — публичная личность и не может так себя вести

Игрок команды EG по Dota 2 Густав s4 Магнуссон прокомментировал скандал с поведением Себастьяна Ceb Дебса в паблике. По его мнению, Дебс неправильно себя повёл, что является неприемлемым для публичного лица.
«Да, мы в команде это с утра обсуждали. Ceb, конечно, использовал очень резкие слова. Я понимаю, что в пабликах нередко можно встретить людей, которые изо всех сил стремятся вывести тебя из себя, но у Себастьяна есть огромная ответственность. Будучи публичным лицом, он не может позволить себе так реагировать на провокации. Ведь эти люди хотели выставить его в плохом свете, а он попался на их крючок.
Это полностью его вина, здесь не о чем говорить. Случайные игроки в пабликах могут говорить всё, что хотят. Они могли написать Себу, что все французы — плохие люди, и никто не обратил бы на это внимания. Потому что паберы — не такие большие личности. А Ceb — это огромная личность в мире Dota 2. Он просто не может себе позволить так поступать», — заявил Магнуссон в интервью Cybersport.ru.
Напомним, Себастьян Ceb Дебс повздорил с одним из игроков в паблике. Поругавшись с мидером, он назвал игрока идиотом и «русской шлюхой». В чате прозвучал целый ряд оскорблений. Подробнее с ситуацией можно ознакомиться здесь.
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