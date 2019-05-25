Густав s4 Магнуссон: Ceb — публичная личность и не может так себя вести

Игрок команды EG по Dota 2 Густав s4 Магнуссон прокомментировал скандал с поведением Себастьяна Ceb Дебса в паблике. По его мнению, Дебс неправильно себя повёл, что является неприемлемым для публичного лица.



«Да, мы в команде это с утра обсуждали. Ceb, конечно, использовал очень резкие слова. Я понимаю, что в пабликах нередко можно встретить людей, которые изо всех сил стремятся вывести тебя из себя, но у Себастьяна есть огромная ответственность. Будучи публичным лицом, он не может позволить себе так реагировать на провокации. Ведь эти люди хотели выставить его в плохом свете, а он попался на их крючок.



Это полностью его вина, здесь не о чем говорить. Случайные игроки в пабликах могут говорить всё, что хотят. Они могли написать Себу, что все французы — плохие люди, и никто не обратил бы на это внимания. Потому что паберы — не такие большие личности. А Ceb — это огромная личность в мире Dota 2. Он просто не может себе позволить так поступать», — заявил Магнуссон в интервью Cybersport.ru.



Напомним, Себастьян Ceb Дебс повздорил с одним из игроков в паблике. Поругавшись с мидером, он назвал игрока идиотом и «русской шлюхой». В чате прозвучал целый ряд оскорблений. Подробнее с ситуацией можно ознакомиться здесь.

«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме Себастьян Ceb Дебс не сдержался в рейтинговом матче и оскорбил русских игроков. Но его вряд ли накажут.