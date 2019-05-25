RAMZES666 обозвал SoNNeikO в пабе. На Reddit намекнули на двойные стандарты Solo

Пользователь Reddit, скрывающийся под никнеймом HeadOfTheCourtOfOwls, высказался о позиции Алексея Solo Березина в скандале с Себастьяном Ceb Дебсом. Он намекнул на двойные стандарты киберспортсмена, опубликовав диалог в чате одного из матчей Романа RAMZES666 Кушнарёва.
В одном из давних ладдерных матчей Кушнарёв оскорбил игрока Natus Vincere Акбара SoNNeiKo Бутаева, назвал его «узкоглазым» и пожелал смерти его родителям.
Кроме этого, пользователь форума Samasoni опубликовал видеозапись с игроком, скрывающимся под никнеймом Safras. Неизвестный оскорбил одного из участников матча, назвав его «тупым монголом» и «жителем страны третьего мира». Автор утверждает, что под этим смурфом играет RAMZES666.
Игрок VP публично извинился в «Твиттере», отметив, что по неопытности некоторое время вёл себя очень агрессивно в рейтинговых матчах Dota 2. Он также пообещал, что подобные ситуации не повторятся.
Ранее Алексей Solo Березин заявил, что откажется от участия в EPICENTER Major, если Valve не примет участия в урегулировании ситуации. Он заявил, что разработчикам пора действовать открыто, когда речь идёт о проявлении расизма.
- 25 мая 2019
-
15:20
-
12:17
-
11:56
-
11:40
-
09:41
-
05:08
- 24 мая 2019
-
21:02
-
20:38
-
20:16
-
18:41
-
18:08
-
17:27
-
16:27
-
15:51
-
13:51
-
12:13
-
09:55
-
00:08
- 23 мая 2019
-
18:36
-
18:11
-
17:48
-
17:28
-
16:55
-
15:21
-
12:03
-
11:52
-
11:22
- 22 мая 2019
-
22:25
-
21:55
-
20:06
-
17:48
-
16:59
-
16:19
-
15:51
-
15:51