RAMZES666 обозвал SoNNeikO в пабе. На Reddit намекнули на двойные стандарты Solo

Пользователь Reddit, скрывающийся под никнеймом HeadOfTheCourtOfOwls, высказался о позиции Алексея Solo Березина в скандале с Себастьяном Ceb Дебсом. Он намекнул на двойные стандарты киберспортсмена, опубликовав диалог в чате одного из матчей Романа RAMZES666 Кушнарёва.



В одном из давних ладдерных матчей Кушнарёв оскорбил игрока Natus Vincere Акбара SoNNeiKo Бутаева, назвал его «узкоглазым» и пожелал смерти его родителям.

Кроме этого, пользователь форума Samasoni опубликовал видеозапись с игроком, скрывающимся под никнеймом Safras. Неизвестный оскорбил одного из участников матча, назвав его «тупым монголом» и «жителем страны третьего мира». Автор утверждает, что под этим смурфом играет RAMZES666.

Игрок VP публично извинился в «Твиттере», отметив, что по неопытности некоторое время вёл себя очень агрессивно в рейтинговых матчах Dota 2. Он также пообещал, что подобные ситуации не повторятся.

Ранее Алексей Solo Березин заявил, что откажется от участия в EPICENTER Major, если Valve не примет участия в урегулировании ситуации. Он заявил, что разработчикам пора действовать открыто, когда речь идёт о проявлении расизма.

Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb

Пол Redeye Чалонер: Себастьян Ceb Дебс — не расист

Густав s4 Магнуссон: Ceb — публичная личность и не может так себя вести