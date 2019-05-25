Роман Дворянкин о слухе на Reddit: это не RAMZES66 — там не его голос

Генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал публикацию на форуме Reddit где игрока с никнеймом Safras представили как смурф Романа RAMZES666 Кушнарёва. Он заявил, что видеоролик не имеет никакого отношения к игроку VP.



«Этот пост не имеет ничего общего с Романом RAMZES666 Кушнарёвым. Это не его голос и не его смурф. Мы только что вместе посмотрели ролик и это грубая подделка», — написал Дворянкин в «твиттере».

Ранее пользователи Reddit ответили на высказывание Алексея Solo Березина касательно ситуации с Себастьяном Ceb Дебсом. Авторы опубликовали несколько постов, где указывалось на неподобающее поведение Романа RAMZES666 Кушнарёва. Таким образом они пытались намекнуть на двойные стандарты капитана VP. В ответ на один из постов Кушнарёв заявил, что действительно некоторое время вёл себя очень токсично в рейтинговых матчах. Также он извинился и заявил, что такого больше не повторится.