Boombl4: самое главное — атмосфера в команде, ругань должна быть конструктивной

Игрок Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов рассказал, как решил стать капитаном, и объяснил, почему ссоры между партнёрами по команде — обычное дело.

«Я хотел быть капитаном ещё в Quantum Bellator Fire, но им был Никита WaterfaLLZ Матвеев. У него отлично получалось, но, по моему мнению, он просаживался по индивидуальной игре, потому что раньше он жёстко с AWP попадал, а под конец он мазал те шоты, которые не должен был. Я считал, что мне капитанить удобно, потому что моя личная игра не просаживается особо. Мне удобно, я чувствую игру лучше и сам от этого начинаю лучше играть.

Мне было прикольно попробовать, что такое капитан. Я шарю в игре много. Понятно, что тогда был не тот уровень, как сейчас: с каждым месяцем я больше узнаю и лучше понимаю игру. Капитаном быть очень круто. Мне очень близки лидерские качества. Самое главное для меня — атмосфера в команде. Ругань должна быть конструктивной, проблемы нужно решать благодаря анализу. Ругань — это нормально. Часто игроки рейджат, и их называют «токсиками», после чего происходят изменения в команде. Эмоции из-за того, что люди хотят побеждать. Они могут и лишнего наговорить, но нужно понимать: все хотят побеждать, у всех одна цель, к которой вместе нужно идти», — отметил Михайлов.

Это первое интервью киберспортсмена после перехода в Natus Vincere. В составе по CS:GO он занял место Иоанна Edward Сухарева.