Cyberpunk 2077 выйдет в апреле 2020 года. Киану Ривз сыграет одного из героев

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на PC, Xbox One и PS4. Анонс состоялся во время конференции Microsoft на E3 2019. Для этого польская компания CD Projekt RED пригласила актера Киану Ривза. Он сыграет одного из персонажей. По сюжету он поможет главному герою Ви.

Компания открыла предзаказ на всех основных платформах. На PC игра обойдется в 1999 рублей в Steam и GOG, 3999 рублей — на PS4 и Xbox One.

За предзаказ пользователи получат саундтрек из игры, буклет с подборкой иллюстраций, книгу правил Cyberpunk 2020 и обои для рабочего стола и мобильного телефона.

Игрокам GOG предоставили эксклюзивные бонусы: обои и аватары, постеры и временную 30-процентную скидку на тематические товары в магазине.

Cyberpunk 2077 будет полностью локализована и озвучена на русском языке. Появится в игре дополнительный цифровой контент, неизвестно.