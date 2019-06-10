Новая Xbox выйдет в конце 2020 года. Halo Infinite в стартовой линейке
На выставке E3 2019 компания Microsoft раскрыла первые подробности консоли нового поколения. Рабочее название — Project Scarlett. Консоль будет мощнее в четыре раза Xbox One X. Релиз запланирован на конец 2020 года.
Для новой консоли компания AMD разработала кастомный процессор Zen 2. В ней будет использоваться оперативная память формата GDDR6 и SSD-накопитель нового поколения.
Разработчики обещают поддержку до 120 кадров в секунду в видеоиграх и разрешение 8К.
Halo Infinite войдет в стартовую линейку консоли. На конференции компания показала еще один трейлер без игрового процесса. Полноценный анонс состоится в 2020 году.
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