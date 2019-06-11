Разработчики Apex Legends увеличили урон за пределами зоны в элитных матчах

Студия Respawn изменила урон, получаемый за пределами зоны в элитном матчмейкинге. Об этом разработчики сообщили на Reddit. Компания изменила показатели, чтобы пользователи реже задерживались за пределами круга.
Изменения урона от зоны в Apex Legends:
— 15% за пределами первого кольца
— 20% за пределами второго кольца
— 25% за пределами третьего кольца
Элитный матчмейкинг — это режим, предназначенный для игроков более серьёзного уровня. Для того чтобы попасть в него, необходимо войти в топ-5 любого стандартного матча. Переход в «элиту» не является обязательным, но его участники могут получить дополнительные награды за определённые достижения. На момент написания можно получить облик Master of the Hunt для Бладхаунда и скин Wolfpack для винтовки G7.
Ранее студия приняла участие в презентации EA Play 2019. Там разработчики показали нового персонажа Ваттсон и рассказали о планах по развитию игры. Подробности можно прочитать здесь.
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