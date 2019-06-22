В Dota Underlords добавили возможность смены горячих клавиш

Valve выпустила очередной патч для Dota Underlords, в котором добавила возможность замены горячих клавиш. Также разработчики исправили ошибку с исчезновением клавиатуры в мобильном клиенте игры на iOS.



Список изменений Dota Underlords в патче от 21 июня

Окно свернутой игры на PC теперь подсвечивается при старте нового раунда и появлении окна с выбором предметов.

Теперь на PC можно переназначить горячие клавиши.

В мобильной версии исправлена работа ползунков пользовательского интерфейса.

На iOS исправлена ошибка с исчезновением клавиатуры после неудачной попытки входа в Steam.

Изменён принцип работы Soul Sucking Syphon. Он по-прежнему будет работать у всех юнитов, но наиболее эффективным будет у Магов и Чернокнижников.

Исправлена ошибка, которая позволяет продавать юнитов других игроков.

Исправлена ошибка с рангами, когда они не увеличивались, а уменьшались.



Dota Underlords вышла в открытый доступ 20 июня 2019 года. Игра одновременно появилась на всех платформах, включая мобильные устройства iOS и Androids. В будущем разработчики пообещали добавить боевой пропуск, поддержку турниров и регулярные обновления.