Valve рассказали о формате проведения The International 2019

Турнир The International 2019 по Dota 2 будет проведён по тем же правилам, что и в прошлом году. На первом этапе 18 команд будут разделены на две подгруппы, в которых сыграют друг с другом по две игры. По четыре лучших отправятся в верхнюю сетку, 5-8-е места – в нижнюю, а последние команды каждой группы покинут турнир.

Матчи плей-офф будут сыграны с 20 по 25 августа в формате double-elimination. Почти все они пройдут до двух побед, кроме первого раунда нижней сетки (best-of-1) и гранд-финала (best-of-5).

Игры групповой стадии стартуют в 4:00 мск. В плей-офф матчи начнутся на час позже, а предварять их будут итоги различных конкурсов и анонсы.