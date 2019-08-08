Valve рассказали о формате проведения The International 2019
Турнир The International 2019 по Dota 2 будет проведён по тем же правилам, что и в прошлом году. На первом этапе 18 команд будут разделены на две подгруппы, в которых сыграют друг с другом по две игры. По четыре лучших отправятся в верхнюю сетку, 5-8-е места – в нижнюю, а последние команды каждой группы покинут турнир.
Матчи плей-офф будут сыграны с 20 по 25 августа в формате double-elimination. Почти все они пройдут до двух побед, кроме первого раунда нижней сетки (best-of-1) и гранд-финала (best-of-5).
Игры групповой стадии стартуют в 4:00 мск. В плей-офф матчи начнутся на час позже, а предварять их будут итоги различных конкурсов и анонсы.
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