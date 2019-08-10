Матчи китайской лиги по League of Legends могут отменить из-за тайфуна

Киберспортивный комментатор Виталий v1lat Волочай сообщил, что матчи LPL Summer 2019 были перенесены на один час из-за тайфуна «Лекима» и могут быть отменены. Китайские игроки жалуются на погодные условия и проблемы с интернет-соединением.

Виталий отметил, что в Шанхае второй день не прекращаются ливень и сильный ветер. По этой же причине были перенесены рейсы технических специалистов, которые должны были вылететь в Китай для обеспечения русскоязычной трансляции The International 2019 по Dota 2.

Тайфун Лекима обрушился на восточную часть Китая 9 августа. Власти сообщают о 13 погибших.