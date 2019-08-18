Virtus.pro сохранили шансы на выход в верхнюю сетку The International 2019

Российская команда Virtus.pro сыграла вничью с Evil Geniuses в рамках матча группы B The International 2019. После этого результата пятерка Алексея Solo Березина набирает шестой балл при восьми поражениях.

Этот результат позволил команде сохранить шансы на выход в верхнюю сетку – победа в последнем матче с Fnatic будет означать как минимум участие в переигровках за место в топ-4.

В групповой стадии чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 участники разделены на две подгруппы по девять команд. Четыре первых места из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, следующие четыре – в нижнюю. Последняя команда каждой группы выбывает из турнира.