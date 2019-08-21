TNC Predator покидает The International 2019

Филиппинская команда TNC Predator уступила Team Liquid со счётом 0:2 в матче нижней сетки The International 2019. Это означает, что коллектив завершает выступления на турнире, занимая 9-12-е место и заработав $ 674 395. Сумма может увеличиться до конца турнира.

Чемпионы мира 2017 года Team Liquid свой следующий матч на TI9 проведут 23 августа. Соперником в матче за место в топ-6 станет коллектив из Китая Royal Never Give Up.

Первенство мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. После сегодняшнего дня на турнире остаётся 10 команд, которые будут бороться за титул чемпиона и главный приз в размере $ 15 млн.