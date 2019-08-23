Команда из Перу заняла 7-8 место на The International 2019

Перуанская команда Infamous проиграла Team Secret со счетом 0:2 в матче нижней сетки The International 2019 по Dota 2. Таким образом, единственный представитель Южной Америки занимает 7-8 место на турнире и зарабатывает $847,390.

Европейский коллектив Team Secret продолжит выступления на турнире завтра. Следующим соперником команды Клемента Puppey Иванова станут хозяева турнира Vici Gaming, победитель матча выйдет в топ-4 турнира.

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. Участие в турнире продолжают шесть команд из Европы, Китая и Северной Америки, которые разыграют большую часть призового фонда, который составляет около 34 миллионов долларов.