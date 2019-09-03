Овечкин пообещал прибавить, узнав свой рейтинг в NHL20

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на публикацию рейтинга игроков хоккейного симулятора NHL20. Разработчики игры оценили Овечкина 92 баллами, с которыми он разделил места с третьего по пятое вместе с форвардами Никитой Кучеровым («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Натаном Маккинноном («Колорадо Эвеланш»).

«Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше», — написал Овечкин в своём «твиттере».

Первые две позиции в рейтинге заняли нападающие Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз), у которых 94 и 93 балла соответственно.

В сезоне-2017/18 Овечкин вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне в регулярном чемпионате россиянин набрал 89 очков по системе «гол плюс пас» и с 51 заброшенной шайбой стал обладателем «Морис Ришар Трофи». В первом раунде плей-офф «Вашингтон» в семи матчах уступил «Каролине Харрикейнз».