Марко ван Бастена удалили из FIFA 20 из-за скандала с нацистским приветствием

Разработчики футбольного симулятора FIFA 20 убрали все карточки Марко ван Бастена из игры. Наряду с другими известными футболистами прошлых лет голландец попал в число Кумиров FUT, однако после недавнего скандала авторы решили прекратить сотрудничество с ван Бастеном.
Во время интервью перед матчем чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1) в трансляцию попали слова ван Бастена. Марко произнёс фразу «Sieg Heil!», которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия. Позднее голландец извинился, однако всё равно был отстранён от работы на неделю.
Авторы футбольного симулятора оказались намного более категоричными. В специальном сообщении EA Sports подчеркнули, что ожидают соблюдения принципов равенства и разнообразия. Карточки игрока удалены из всех режимов до «соответствующего уведомления».
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