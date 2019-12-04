Марко ван Бастена удалили из FIFA 20 из-за скандала с нацистским приветствием

Разработчики футбольного симулятора FIFA 20 убрали все карточки Марко ван Бастена из игры. Наряду с другими известными футболистами прошлых лет голландец попал в число Кумиров FUT, однако после недавнего скандала авторы решили прекратить сотрудничество с ван Бастеном.



Во время интервью перед матчем чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1) в трансляцию попали слова ван Бастена. Марко произнёс фразу «Sieg Heil!», которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия. Позднее голландец извинился, однако всё равно был отстранён от работы на неделю.



Авторы футбольного симулятора оказались намного более категоричными. В специальном сообщении EA Sports подчеркнули, что ожидают соблюдения принципов равенства и разнообразия. Карточки игрока удалены из всех режимов до «соответствующего уведомления».

Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие