В Dota 2 вышел балансный патч 7.23c

Сегодня ночью в Dota 2 был добавлен новый патч, который изменил характеристики и действие некоторых предметов, а также отдельные способности персонажей. Версия 7.23c призвана улучшить баланс после недавнего крупного обновления, изменившего большую часть механик в Dota 2.
Теперь нейтральные предметы, добавленные в игру, не будут выпадать, если рядом находятся вражеские персонажи. Third Eye был удалён из Dota 2, ещё 12 новых предметов было изменено.
Значительно обновили персонажа Treant Protector – он получил пассивную способность Nature's Guise, которая позволяет проходить сквозь деревья и избегать урона. Бонус от Living Armor теперь действует на всех персонажей команды, однако излечивает меньшее количество здоровья.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2.
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