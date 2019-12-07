В Dota 2 вышел балансный патч 7.23c

Сегодня ночью в Dota 2 был добавлен новый патч, который изменил характеристики и действие некоторых предметов, а также отдельные способности персонажей. Версия 7.23c призвана улучшить баланс после недавнего крупного обновления, изменившего большую часть механик в Dota 2.



Теперь нейтральные предметы, добавленные в игру, не будут выпадать, если рядом находятся вражеские персонажи. Third Eye был удалён из Dota 2, ещё 12 новых предметов было изменено.



Значительно обновили персонажа Treant Protector – он получил пассивную способность Nature's Guise, которая позволяет проходить сквозь деревья и избегать урона. Бонус от Living Armor теперь действует на всех персонажей команды, однако излечивает меньшее количество здоровья.



С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2.

Dota 2 поменяли на другую игру. Главные изменения патча 7.23 Обычные игроки не понимают, что происходит. А профессионалам уже завтра играть чемпионаты по совершенно новой игре.