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В Dota 2 вышел балансный патч 7.23c

В Dota 2 вышел балансный патч 7.23c
Киберспорт / Dota 2 0

Сегодня ночью в Dota 2 был добавлен новый патч, который изменил характеристики и действие некоторых предметов, а также отдельные способности персонажей. Версия 7.23c призвана улучшить баланс после недавнего крупного обновления, изменившего большую часть механик в Dota 2.

Теперь нейтральные предметы, добавленные в игру, не будут выпадать, если рядом находятся вражеские персонажи. Third Eye был удалён из Dota 2, ещё 12 новых предметов было изменено.

Значительно обновили персонажа Treant Protector – он получил пассивную способность Nature's Guise, которая позволяет проходить сквозь деревья и избегать урона. Бонус от Living Armor теперь действует на всех персонажей команды, однако излечивает меньшее количество здоровья.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2.

Dota 2 поменяли на другую игру. Главные изменения патча 7.23
Обычные игроки не понимают, что происходит. А профессионалам уже завтра играть чемпионаты по совершенно новой игре.
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