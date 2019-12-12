Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня. Федерация компьютерного спорта приняла такое решение из-за низкого уровня организации турнира, на который пожаловался игрок состава по Dota 2 Александр Nix Левин.
«Мы невероятно огорчены, что на этих соревнованиях наша сборная столкнулась с таким низким уровнем организации со стороны IESF. Не был соблюдён ряд условий, которые считаются базовыми для киберспортивных соревнований: несколько раз менялась площадка проведения, компьютеры не соответствовали требованиям.
Были плохо организованы питание и трансфер участников на площадке. Сейчас эти вопросы взяли на себя представители сборной. На данный момент все ребята накормлены и отдыхают в нормальных условиях», — передаёт слова президента ФКС России Дмитрия Смита официальный сайт организации.
В первый день чемпионата мира наша команда смогла сыграть только один матч и выиграла у Намибии. Все остальные игры были перенесены из-за проблем с оборудованием на завтра, России засчитали техническое поражение в матче со сборной Сербии.
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