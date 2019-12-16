Virtus.pro выкупила состав AVANGAR по CS:GO

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro подписал новый состав по Counter-Strike: Global Offensive – с этого дня «медведей» будет представлять пятёрка Джами Jame Али, ранее выступавшая за AVANGAR. В VP перешли все игроки и тренер коллектива Дастан dastan Акбаев.
В сентябре AVANGAR стали вторыми на чемпионате мира в Берлине, а затем выиграли московский этап BLAST Pro Series и отборочный турнир WESG 2019 в Центральной Азии. Сейчас команда занимает 15-е место в мировом рейтинге.
«Это волнующий момент для всех нас. Мы очень рады стать частью одного из крупнейших киберспортивных брендов в мире и сделаем всё возможное, чтобы вернуть Virtus.pro на топовые позиции в Counter-Strike», — отметил капитан команды Jame в комментарии сайту клуба.
В анонсе не уточняется, что произойдёт с текущим ростером Virtus.pro – сейчас команду в дисциплине CS:GO представляет польская пятёрка под руководством Якуба Kuben Гурчиньского. Последним достижением коллектива стала победа в национальной лиге Polska Liga Esportowa в июле этого года. Команда располагается на 26-м месте в мировом рейтинге HLTV.
Дебютным турниром для нового состава Virtus.pro станет EPICENTER – крупный турнир с призовым фондом $ 500 тыс., который пройдёт в Москве с 17 по 22 декабря.
- 16 декабря 2019
-
14:00
- 14 декабря 2019
-
18:44
- 13 декабря 2019
-
08:39
-
08:28
-
08:19
- 12 декабря 2019
-
22:43
-
18:03
- 11 декабря 2019
-
23:14
-
22:23
- 10 декабря 2019
-
14:07
-
13:35
-
13:27
- 9 декабря 2019
-
23:13
-
22:59
-
22:21
-
22:11
- 7 декабря 2019
-
23:27
-
19:46
-
16:50
-
16:41
- 6 декабря 2019
-
10:59
-
09:13
- 4 декабря 2019
-
16:11
-
12:25
-
08:37
- 2 декабря 2019
-
14:20
-
13:43
- 27 ноября 2019
-
08:40
- 26 ноября 2019
-
21:25
-
21:02
-
18:55
-
09:43
- 25 ноября 2019
-
09:01
- 24 ноября 2019
-
16:58
-
10:41