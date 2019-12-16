Virtus.pro выкупила состав AVANGAR по CS:GO

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro подписал новый состав по Counter-Strike: Global Offensive – с этого дня «медведей» будет представлять пятёрка Джами Jame Али, ранее выступавшая за AVANGAR. В VP перешли все игроки и тренер коллектива Дастан dastan Акбаев.



В сентябре AVANGAR стали вторыми на чемпионате мира в Берлине, а затем выиграли московский этап BLAST Pro Series и отборочный турнир WESG 2019 в Центральной Азии. Сейчас команда занимает 15-е место в мировом рейтинге.



«Это волнующий момент для всех нас. Мы очень рады стать частью одного из крупнейших киберспортивных брендов в мире и сделаем всё возможное, чтобы вернуть Virtus.pro на топовые позиции в Counter-Strike», — отметил капитан команды Jame в комментарии сайту клуба.



В анонсе не уточняется, что произойдёт с текущим ростером Virtus.pro – сейчас команду в дисциплине CS:GO представляет польская пятёрка под руководством Якуба Kuben Гурчиньского. Последним достижением коллектива стала победа в национальной лиге Polska Liga Esportowa в июле этого года. Команда располагается на 26-м месте в мировом рейтинге HLTV.



Дебютным турниром для нового состава Virtus.pro станет EPICENTER – крупный турнир с призовым фондом $ 500 тыс., который пройдёт в Москве с 17 по 22 декабря.

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