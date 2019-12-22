Москва примет мэйджор по Dota 2 в мае 2020 года

Организаторы серии киберспортивных турниров EPICENTER анонсировали следующий чемпионат. Пятый ивент по Dota 2 пройдёт в начале мая в московском комплексе «ЦСКА Арена», призовой фонд турнира составит $ 1 млн.
Видео доступно в «твиттере» EPICENTER.
EPICENTER 2020 также получит статус мэйджора — один из таких турниров уже прошёл в Китае, следующий состоится в конце января в Германии. Всего в сезоне-2019/20 по Dota 2 запланировано пять мэйджоров, по их итогам будут определены участники чемпионата мира The International 2020 в Стокгольме.
На данном этапе организаторы не стали раскрывать детали о следующем чемпионате EPICENTER, известно лишь, что финальная часть пройдёт 8-10 мая в Москве. По правилам мэйджора в турнире примут участие не менее 16 команд (минимум два представителя каждого региона).
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