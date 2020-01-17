«Бенфика» подписала контракт с бразильским киберфутболистом
Киберспорт / FIFA 0
Португальский футбольный клуб «Бенфика» сообщил о новичке команды — теперь «орлов» будет представлять киберфутболист Энрике Zezhino Лемпке из Бразилии, который выступает в дисциплине FIFA 20.
Первым испытанием для киберспортсмена в составе новой команды станет чемпионат ELEAGUE FUT Champions Cup Stage III — первый официальный турнир по FIFA в 2020 году. Финальная часть чемпионата пройдёт 16 января в Атланте, США. После этого Лемпке отправится в Португалию, чтобы продолжить тренировки и провести встречу с болельщиками на клубном стадионе.
Коммерческий директор «Бенфики» Мигель Бенто отметил, что этот анонс — «первый шаг в будущее клуба", а ближайшее время «орлы» увеличат число киберспортсменов, представляющих команду.
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