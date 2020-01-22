Na'Vi уступили The Alliance на мэйджоре в Лейпциге
Коллектив Natus Vincere в первом матче плей-офф мэйджор-турнира DreamLeague S13 потерпел поражение от шведской The Alliance. Противостояние принципиальных соперников закончилось со счётом 2:1 не в пользу «рождённых побеждать».
В результате Na'Vi опустились в нижнюю сетку плей-офф. Следующий матч команда проведёт завтра, 23 января, начало — в 21:30. Соперником русскоязычного коллектива станут представители Европы — Team Liquid.
DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.
DreamLeague Major: NAVI вышли из группы с первого места
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