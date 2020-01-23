Rainbo запустили линейку Nintendo Switch в цветах «Зенита», «Спартака» и ЦСКА
Компания Rainbo выпустила линейку кастомизированных портативных консолей Nintendo Switch. Устройства оформлены в цветах футбольных клубов «Спартак», ЦСКА, «Зенит». Ознакомиться с коллекцией можно на сайте Rainbo.
Производитель анонсировал также скорое появление новых коллекций в дизайне «Локомотива» и «Динамо». Ранее компания уже выпускала игровую продукцию, посвящённую сборной России по футболу, «Ювентусу», ХК СКА и КХЛ.
Nintendo Switch — это небольшой и лёгкий планшет с сенсорным 6,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720p. Качество экрана значительно возросло по сравнению с геймпадами Wii U – картинка здесь яркая и насыщенная. Под дисплеем находятся два динамика, обеспечивающих объёмное звучание в сторону пользователя.
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