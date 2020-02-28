Польские власти решили провести плей-офф Intel Extreme Masters без зрителей

Организаторы чемпионата Intel Extreme Masters Season XIV по CS:GO опубликовали заявление, в котором сообщили о решении властей провести стадию плей-офф на «Сподек Арене» без зрителей. Силезское воеводство аннулировало лицензию ESL на проведение массовых мероприятий по программе турнира «в связи с изменениями глобальной ситуации в области здравоохранения».



В заявлении ESL подчёркивается, что турнирный оператор поддерживает решение властей Польши. Купившим билеты зрителям принесены извинения, также организаторы планируют вернуть им деньги. Все матчи пройдут по заранее установленному расписанию.



Intel Extreme Masters Season XIV проходит в польском городе Катовице с 24 февраля по 1 марта. 16 команд, в том числе NAVI и Virtus.pro, разыгрывают титул чемпиона мира по версии IEM и призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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