NAVI по CS:GO проиграла North пять Bo-3 серий из пяти

Вчера, 17 марта, Natus Vincere провела свой первый матч на ESL Pro League Season 11 Europe с North. Будучи на первом месте мирового рейтинга, наши ребята уступили 23-й команде.
Матч прошёл в онлайне и завершился неожиданным результатом. Natus Vincere не взяла ни одной карты и проиграла North с одинаковым счётом — 10:16 на Nuke и 10:16 на Dust II.
Скрин карты Dust II
Для СНГ-команды North является одним из самых неудобных соперников: в прошедших пяти Bo-3 сериях с ними NAVI не смогла одержать ни одной победы. Болельщики шутят, мол, в онлайне North команда, которую обыграть очень сложно. На LAN-турнире это заведомый аутсайдер.
Natus Vincere пока занимает последнее промежуточное место в группе B. Напрямую во второй этап выйдет только победитель группы. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в стыках. Помимо NAVI и North, в группе B выступают coL, fnatic, f0rze, BIG.
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