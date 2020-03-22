Отзыв от журнала Edge на Half-Life Alyx. Игра получила 9 баллов из 10

23 марта — исторический день для игровой индустрии, так как Half-Life Alyx, первая за последние 12 лет игра во вселенной Half-Life, наконец-то увидит свет. Несмотря на то что игра ещё не вышла, журнал Edge первым опубликовал обзор на шутер, оценив его в 9 из 10 возможных баллов.
Мало какие игры получают от Edge столь же высокий балл, если в них нет ничего особенного. Для сравнения, предыдущие игры серии были оценены журналом так: первая Half-Life получила 9 из 10 баллов, Half-Life 2 была оценена в 10 баллов, а Half-Life 2: Episode One — в 8 баллов.
Half-Life Alyx на обложке майского номера журнала Edge
Half-Life Alyx выйдет только на VR-устройствах 23 марта в 20:00 мск. События игры развернутся незадолго до начала второй части Half-Life, а главной героиней выступит Аликс Вэнс — напарница Гордона Фримена и дочь бывшего учёного «Чёрной Мезы» Илая Вэнса.
- 22 марта 2020
-
22:48
-
22:40
-
13:02
- 21 марта 2020
-
11:53
- 20 марта 2020
-
22:55
-
21:42
-
20:02
-
18:42
-
15:16
- 19 марта 2020
-
23:17
-
15:41
-
14:07
-
12:31
-
11:39
- 18 марта 2020
-
22:31
-
19:47
-
17:05
-
14:05
-
11:56
-
10:54
- 17 марта 2020
-
22:27
-
17:28
-
15:56
-
15:26
- 16 марта 2020
-
18:06
-
16:56
-
15:04
-
09:21
- 15 марта 2020
-
23:17
-
01:04
- 14 марта 2020
-
23:02
-
21:43
-
19:07
-
18:01
-
16:41