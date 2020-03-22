Отзыв от журнала Edge на Half-Life Alyx. Игра получила 9 баллов из 10

23 марта — исторический день для игровой индустрии, так как Half-Life Alyx, первая за последние 12 лет игра во вселенной Half-Life, наконец-то увидит свет. Несмотря на то что игра ещё не вышла, журнал Edge первым опубликовал обзор на шутер, оценив его в 9 из 10 возможных баллов.



Мало какие игры получают от Edge столь же высокий балл, если в них нет ничего особенного. Для сравнения, предыдущие игры серии были оценены журналом так: первая Half-Life получила 9 из 10 баллов, Half-Life 2 была оценена в 10 баллов, а Half-Life 2: Episode One — в 8 баллов.

Half-Life Alyx на обложке майского номера журнала Edge

Half-Life Alyx выйдет только на VR-устройствах 23 марта в 20:00 мск. События игры развернутся незадолго до начала второй части Half-Life, а главной героиней выступит Аликс Вэнс — напарница Гордона Фримена и дочь бывшего учёного «Чёрной Мезы» Илая Вэнса.