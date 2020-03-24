На фоне отменённых ивентов «Одноклассники» проведут серию онлайн-турниров

В нынешней ситуации, когда из-за эпидемии коронавируса отменяются многие турниры, «Одноклассники» решили поддержать киберспортивное сообщество и увеличить количество турниров, а также дать возможность побороться за призы и посмотреть за стримами игроков.
Серия турниров от социальной сети пройдёт в самых популярных дисциплинах. Всего будет четыре таких турнира, и первые два запланированы по CS:GO и Dota 2. Регистрация на турнир по CS:GO, который пройдёт 25 марта, уже открыта и продлится до 24 марта включительно.
Всего на каждом турнире будет разыграно по 50 тыс. рублей. Победители получат по 25 тыс. рублей, занявшие вторые и третьи места — 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно. Следить за турнирами можно будет в группе «Киберспорт» ОК, «ВКонтакте», на YouTube и Twitch-каналах серии OK Challenge. Зарегистрироваться для участия можно через турнирное приложение в группе «Киберспорт» ОК или же на сайте GoodGame.ru.
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