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Nadeshot уверен, что Call of Duty: Warzone умрёт без подбора игроков по навыкам

Nadeshot уверен, что Call of Duty: Warzone умрёт без подбора игроков по навыкам
Киберспорт / Heroes of the Storm 0

Бывший про-игрок в COD, владелец киберспортивного клуба 100 Thieves Мэттью NaDeSHoT Хааг признался в любви к Call of Duty: Warzone, но указал разработчикам на недостатки игры.

Nadeshot написал в «Твиттере»: «Я влюбился в Warzone, серьёзно. Снимаю шляпу перед разработчиками, которые создали этот шедевр. Но говорю: если вы не сделаете подбора игроков по навыкам, то игра умрёт. Пожалуйста, не разрушайте её, она слишком хороша».

Фото: Мэттью NaDeSHoT Хааг

Один из игроков в комментариях под записью Nadeshot засомневался в отсутствии SBMM-системы (skill-based matchmaking) в Warzone.

«Если бы мне сказали, что в Warzone нет подбора игроков по навыкам, не поверил бы. В неё играет более 30 миллионов человек, и каким-то образом я постоянно сталкиваюсь с игроками, которых знаю, которые находятся в верхней части рейтинга. Это не просто совпадение».

Nadeshot не единственный, кто критикует Call of Duty: Warzone за «неправильный» подбор игроков. Многие предполагают, что подбор игроков осуществляется по качеству подключения и геолокации. Новички из-за этого часто становятся лёгкой добычей опытных игроков.

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