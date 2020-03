Fortnite – самая просматриваемая игра года на стриминговых платформах

Fortnite стал самой просматриваемой игрой на стриминговых платформах за 2019 год, сообщает Marca. Всего в 2019 году на Twitch, YouTube и Mixer зрители потратили на просмотр турниров и стримов по 50 самым популярным играм более 9 млрд часов.

Общие просмотры трансляций по Fortnite составили более 1,4 млрд часов. Второй по данному показателю стала League of Legends (1,2 млрд часов), третьей – GTA V (634,5 млн), для которой 2019 год стал рекордным.

В топ-10 вошли Apex Legends, World of Warcraft, Minecraft, PUBG, PUBG Mobile, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, количество часов просмотра которых превысило 400 млн. FIFA 19 и 20, World of Tanks, Call of Duty: Modern Warfare и другие игры также попали в список, который замыкает The Elder Scrolls Online (24,7 млн).