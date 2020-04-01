В CS:GO завершилась операция «Расколотая сеть»

В ночь на 1 апреля вышел новый патч для CS:GO. С ним завершилась операция «Расколотая сеть» (Shattered Web).
Полный список изменений:
— Breach и Studio больше не доступны на официальных серверах;
— операция «Расколотая сеть» завершена. Теперь отображаются количество выполненных операций и достигнутых звёзд;
— добавлен новый кейс Prisma 2, содержащий 17 новых скинов и ножи Horizon серии Chroma;
— Anubis и Chlorine добавлены в режимы «Обычный», «Бой насмерть» и «Схватка»;
— игроки в CS:GO получат эксклюзивные предметы из The Master Chief Collection и Half-Life: Alyx даже при наличии VAC-бана;
— исправлено неправильное положение агента в главном меню;
— добавлены голосовые реплики для Махлика;
— исправлен вывод данных состояния игры для клиентов игроков на слоте тренеров команд.
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