В CS:GO завершилась операция «Расколотая сеть»

В ночь на 1 апреля вышел новый патч для CS:GO. С ним завершилась операция «Расколотая сеть» (Shattered Web).

Полный список изменений:

— Breach и Studio больше не доступны на официальных серверах;

— операция «Расколотая сеть» завершена. Теперь отображаются количество выполненных операций и достигнутых звёзд;

— добавлен новый кейс Prisma 2, содержащий 17 новых скинов и ножи Horizon серии Chroma;

— Anubis и Chlorine добавлены в режимы «Обычный», «Бой насмерть» и «Схватка»;

— игроки в CS:GO получат эксклюзивные предметы из The Master Chief Collection и Half-Life: Alyx даже при наличии VAC-бана;

— исправлено неправильное положение агента в главном меню;

— добавлены голосовые реплики для Махлика;

— исправлен вывод данных состояния игры для клиентов игроков на слоте тренеров команд.